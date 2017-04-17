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Диего Симеоне: борьба с "Лестером" точно будет упорной
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Лестера" заявил, что самые мелкие детали решат исход противостояния.
"Лестер" находится в приличной форме, в последних матчах они очень успешно делали то, что получалось у них в прошлом сезоне.
В чем-то наши команды очень похожи, у нас примерно те же козыри. Игра будет такой же, как и в Мадриде. Много борьбы, упорная дуэль, все решат детали.
В последние несколько лет моя команда изо всех сил билась в любом турнире, в котором принимала участие. Это наша визитная карточка, это козырь "Атлетико". Завтра на стадионе будет отличная атмосфера. «Лестер» здорово играет дома при поддержке своих болельщиков. Нужно сыграть так, чтобы доставить хозяевам проблемы. Чтобы так и получилось, мы должны как можно чаще владеть мячом.
Мы здорово начали матч на "Висенте Кальдерон", а "Лестер" попытается сделать то же самое на своей арене во вторник вечером. Наши команды кормят всякие мелочи. Борьба точно будет упорной", — приводит слова аргентинца официальный сайт УЕФА.
"Газета.ру"
"Лестер" находится в приличной форме, в последних матчах они очень успешно делали то, что получалось у них в прошлом сезоне.
В чем-то наши команды очень похожи, у нас примерно те же козыри. Игра будет такой же, как и в Мадриде. Много борьбы, упорная дуэль, все решат детали.
В последние несколько лет моя команда изо всех сил билась в любом турнире, в котором принимала участие. Это наша визитная карточка, это козырь "Атлетико". Завтра на стадионе будет отличная атмосфера. «Лестер» здорово играет дома при поддержке своих болельщиков. Нужно сыграть так, чтобы доставить хозяевам проблемы. Чтобы так и получилось, мы должны как можно чаще владеть мячом.
Мы здорово начали матч на "Висенте Кальдерон", а "Лестер" попытается сделать то же самое на своей арене во вторник вечером. Наши команды кормят всякие мелочи. Борьба точно будет упорной", — приводит слова аргентинца официальный сайт УЕФА.
"Газета.ру"
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