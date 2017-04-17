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Джанфранко Дзола уволен с поста главного тренера "Бирмингема"

Итальянский специалист Джанфранко Дзола уволен из "Бирмингема".

Как сообщает пресс-служба клуба, имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

"Бирмингем" занимает 20-е место в таблице чемпионшипа.
Сегодня, 22:28
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(1)
№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 22:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Алан Ширар отлично заменит Дзолу


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