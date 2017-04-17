Джанфранко Дзола уволен с поста главного тренера "Бирмингема"

Итальянский специалист Джанфранко Дзола уволен из "Бирмингема".



Как сообщает пресс-служба клуба, имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.



"Бирмингем" занимает 20-е место в таблице чемпионшипа.