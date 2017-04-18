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Флорентино Перес попросил де Хеа приложить усилия для перехода в "Реал"

"Реал" не оставляет попыток заполучить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, сообщает Sky Sports.

По информации источника, президент "сливочных" Перес попросил вратаря приложить усилия к тому, чтобы его переход в "королевский клуб" состоялся. Однако главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью расставаться с игроком сборной Испании не намерен.

Ранее испанские СМИ неоднократно сообщали, что "Реал" в летнее трансферное окно собирается подписать нового вратаря.

"Газета.ру"
Теги: Перес Де Хеа Реал
Сегодня, 16:32
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