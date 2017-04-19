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Александр Елагин: "Брайтон" будет крепким орешком для любой команды в АПЛ

Футбольный комментатор Александр Елагин прокомментировал выход клуба "Брайтон энд Хоув Альбион" в Премьер-лигу.

"Успех команды связан с личностью главного тренера. Крис Хьютон — это тот самый ирландский защитник. Он в свое время играл против сборной СССР на чемпионате Европы в 1988-м году. Достаточно известный был футболист. Работал ассистентом тренера в "Тоттенхэме", затем вернул "Ньюкасл" в премьер-лигу. том году он был готов выходить с "Брайтоном" в АПЛ, но они по разнице «забитых-пропущенных» мячей вперед пропустили "Мидлсбро". А в стыках они вылетели — тут уже как фишка легла. В этом сезоне они лихо взяли со старта. В период с сентября по февраль они не проиграли ни разу. Около 20 матчей шли без поражений и всего лишь несколько раз сыграли вничью. Потрясающая была серия, которая вытолкнула их на верх турнирной таблицы. С ними мог конкурировать только "Ньюкасл", однако "Брайтон" постабильнее.

У них отличная атака. Пришел Гленн Мюррей из "Вест Бромвича" — очень забивной форвард. Он входит в тройку лучших бомбардиров Чемпионшипа. Хорошие у них фланги. Справа играет француз Антони Кнокар. Вратарь опытный — Дэвид Стокдэйл. Капитан команды – Бруно, тоже возрастной футболист. Он лидер в раздевалке и на поле. Команда быстрая и резкая. Главное – очень дружная. Нисколько не сомневаюсь, что это будет крепкий орешек для любой команды в АПЛ, эдакой "занозой" для всех. Это не "Мидлсбро". Думаю, что они сразу не вылетят — это однозначно", — цитирует Елагина "Спорт День за Днем".
Сегодня, 01:19
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