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Ахмед Муса собирается жениться во второй раз

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, ранее выступавший за московский ЦСКА, планируется жениться во второй раз, передает Information Nigeria. Новой избранницей нигерийского футболиста стала девушка по имени Джульетта, официально стать мужем которой он планирует летом нынешнего года.

Ранее в СМИ появилась информация о нападении 24-летнего форварда на его первую жену — игрока впоследствии даже доставили в полицейский участок, однако наказания он избежал.

В Великобританию Муса перебрался летом минувшего года, до этого он на протяжении четырех лет выступал в составе армейцев.

"Газета.ру"
Теги: Муса Лестер
Сегодня, 16:01
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 16:18) #
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online

понесло в Англии Мусу


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: ramil Россия (Сегодня, 16:03) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну и? что за бред тут пишут?
Регистрация: 17.05.2016
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