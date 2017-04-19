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Ахмед Муса собирается жениться во второй раз
Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, ранее выступавший за московский ЦСКА, планируется жениться во второй раз, передает Information Nigeria. Новой избранницей нигерийского футболиста стала девушка по имени Джульетта, официально стать мужем которой он планирует летом нынешнего года.
Ранее в СМИ появилась информация о нападении 24-летнего форварда на его первую жену — игрока впоследствии даже доставили в полицейский участок, однако наказания он избежал.
В Великобританию Муса перебрался летом минувшего года, до этого он на протяжении четырех лет выступал в составе армейцев.
"Газета.ру"
Ранее в СМИ появилась информация о нападении 24-летнего форварда на его первую жену — игрока впоследствии даже доставили в полицейский участок, однако наказания он избежал.
В Великобританию Муса перебрался летом минувшего года, до этого он на протяжении четырех лет выступал в составе армейцев.
"Газета.ру"
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