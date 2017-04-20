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Стала известна символическая сборная сезона АПЛ

Профессиональная ассоциация футболистов опубликовала свой вариант символической сборной сезона чемпионата Англии.

Наибольшее представительство получили "Челси" и "Тоттенхэм" — по четыре игрока.

Сборная сезона-2016/17 АПЛ: Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Уокер ("Тоттенхэм"), Давид Луиз ("Челси"), Кэйхилл ("Челси"), Роуз ("Тоттенхэм"), Мане ("Ливерпуль"), Канте ("Челси"), Алли ("Тоттенхэм"), Азар ("Челси"), Кейн ("Тоттенхэм"), Лукаку ("Эвертон").

"Газета.ру"
Сегодня, 18:48
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