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Клаудио Раньери готов вернуться к работе в английской Премьер-лиге

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери, отправленный в отставку в феврале этого года, готов вернуться к работе.

"Я готов вернуться к работе. АПЛ? Почему нет? Я европейский тренер. Там, где есть хороший проект, я готов работать", — цитирует Раньери BT Sport.

Под руководством Раньери "Лестер" в сезон-2015/16 впервые в истории выиграл английскую Премьер-лигу.

"Газета.ру"
Теги: Раньери
Сегодня, 22:10
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