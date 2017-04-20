Клаудио Раньери готов вернуться к работе в английской Премьер-лиге

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери, отправленный в отставку в феврале этого года, готов вернуться к работе."Я готов вернуться к работе. АПЛ? Почему нет? Я европейский тренер. Там, где есть хороший проект, я готов работать", — цитирует Раньери BT Sport.Под руководством Раньери "Лестер" в сезон-2015/16 впервые в истории выиграл английскую Премьер-лигу.