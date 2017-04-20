"Торино" не отпустит Белотти менее чем за 100 миллионов евро

Президент "Торино" Урбано Кайро выдвинул условие претендентам на нападающего Андреа Белотти."В контракте Белотти есть сумма отступных в €100 млн. Если нам не предложат за него эту сумму и он не хочет уходить, то я бы хотел удержать его в "Торино".Насколько я понимаю, он останется в клубе как минимум еще на один год, после чего поедет на чемпионат мира, имея за плечами еще один успешный сезон", — приводит слова Кайро Football Italia.