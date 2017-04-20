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"Торино" не отпустит Белотти менее чем за 100 миллионов евро

Президент "Торино" Урбано Кайро выдвинул условие претендентам на нападающего Андреа Белотти.

"В контракте Белотти есть сумма отступных в €100 млн. Если нам не предложат за него эту сумму и он не хочет уходить, то я бы хотел удержать его в "Торино".

Насколько я понимаю, он останется в клубе как минимум еще на один год, после чего поедет на чемпионат мира, имея за плечами еще один успешный сезон", — приводит слова Кайро Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Торино
Сегодня, 22:32
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