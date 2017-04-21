Во Франции в стыковых матчах за выход в Лигу 1 задействуют видеоповторы

Руководство Профессиональной футбольной лиги Франции введет видеоповторы. Об этом сообщает L'Equipe.Повторы будут использованы в стыковых матчах за место в элитном дивизионе между 18-й командой Лиги 1 и 3-м клубом Лиги 2. Такое решение было принято на заседании технического комитета.