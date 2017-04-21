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СМИ: организатор взрыва в Дортмунде планировал заработать на акциях

Подозреваемый в организации теракта в Дортмунде мог совершить атаку ради прибыли, утверждает Spiegel.

По информации источника, преступник рассчитывал заработать на резком падении стоимости акций футбольного клуба, что произошло бы в случае смертей или тяжелых травм кого-то из представителей "шмелей".

Ранее стало известно, что полиция Германии подозревает в организации теракта россиянина.

Газета.ru
Сегодня, 08:42
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