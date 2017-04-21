Ушел из жизни экс-защитник сборной Англии Уго Эхиогу

Сегодня в возрасте 44-лет умер бывший защитник сборной Англии Уго Эхиогу.Эхиогу с 2014 года работал главным тренером молодежной команды "Тоттенхэма" (U-23). Вчера во время занятия у него случился сердечный приступ. Эхиогу оказали первую помощь и доставили в больницу, но утром экс-футболист скончался.Эхиогу наиболее известен по выступлениям за "Астон Виллу" и "Мидлсбро". Кроме того, он играл за "Вест Бромвич", "Лидс", "Рейнджерс" и "Шеффилд Юнайтед".За сборную Англии Эхиогу провел 4 матча и забил 1 гол.