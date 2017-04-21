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Ушел из жизни экс-защитник сборной Англии Уго Эхиогу

Сегодня в возрасте 44-лет умер бывший защитник сборной Англии Уго Эхиогу.

Эхиогу с 2014 года работал главным тренером молодежной команды "Тоттенхэма" (U-23). Вчера во время занятия у него случился сердечный приступ. Эхиогу оказали первую помощь и доставили в больницу, но утром экс-футболист скончался.

Эхиогу наиболее известен по выступлениям за "Астон Виллу" и "Мидлсбро". Кроме того, он играл за "Вест Бромвич", "Лидс", "Рейнджерс" и "Шеффилд Юнайтед".

За сборную Англии Эхиогу провел 4 матча и забил 1 гол.

Sports.ru
Сегодня, 12:30
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 12:43) #
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Знаменитый защ в АПЛ был с своё время
Регистрация: 16.03.2009
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