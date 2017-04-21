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Спортивный трибунал Испании не получил апелляцию "Барселоны" по делу Неймара

Спортивный трибунал Испании не получил апелляции со стороны "Барселоны" по поводу дисквалификации нападающего Неймара.

"Барселона" сообщила, что будет обжаловать решение по делу бразильского форварда. Ранее апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации оставил в силе трехматчевую дисквалификацию нападающего "Барселоны" Неймара.

На момент начала заседания TAD никаких обращений от каталонского клуба не поступало, сообщает Marca.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 19:19
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