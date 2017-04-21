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Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (2)
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У Златана Ибрагимовича подозрение на разрыв крестообразных связок
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может пропустить длительный срок из-за травмы.
Шведский футболист получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" — встреча завершилась со счетом 2:1. У форварда подозрение на разрыв крестообразных связок колена, сообщает Gianlucadimarzio
В ближайшее время Ибрагимович пройдет МРТ, после которого станет известно о степени серьезности травмы.
"Газета.ру"
Шведский футболист получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" — встреча завершилась со счетом 2:1. У форварда подозрение на разрыв крестообразных связок колена, сообщает Gianlucadimarzio
В ближайшее время Ибрагимович пройдет МРТ, после которого станет известно о степени серьезности травмы.
"Газета.ру"
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