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У Златана Ибрагимовича подозрение на разрыв крестообразных связок

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может пропустить длительный срок из-за травмы.

Шведский футболист получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" — встреча завершилась со счетом 2:1. У форварда подозрение на разрыв крестообразных связок колена, сообщает Gianlucadimarzio

В ближайшее время Ибрагимович пройдет МРТ, после которого станет известно о степени серьезности травмы.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:34
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(1)
№8 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 20:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VirGON
Цитата: vermis_64
Чего раскарались? Он парень здоровый. Зашьют и поиграет еще. Примеров масса. Да хоть Данни!

Ты хоть знаешь сколько восстановление после кристов?да еще когда тебе столько лет,многие после разрыва криста уже не могут на прежней уровень выйти а тут еще когда тебе лет будь здоров

Поэтому и привели Данни в пример


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Регистрация: 15.09.2012
№7 Написал: VirGON (Сегодня, 20:02) #
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online

Цитата: vermis_64
Чего раскарались? Он парень здоровый. Зашьют и поиграет еще. Примеров масса. Да хоть Данни!

Ты хоть знаешь сколько восстановление после кристов?да еще когда тебе столько лет,многие после разрыва криста уже не могут на прежней уровень выйти а тут еще когда тебе лет будь здоров
Регистрация: 14.12.2016
№6 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 19:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да , если подтвердится , то это конец для Ибры, для МЮ и для Маура даже в ЛЕ
Регистрация: 30.11.2015
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:54) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Чего раскарались? Он парень здоровый. Зашьют и поиграет еще. Примеров масса. Да хоть Данни!
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: anri (Сегодня, 19:49) #
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online

Эх, финит а ля комедия....
Регистрация: 1.12.2016
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это будет конец карьеры, к сожалению...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: VirGON (Сегодня, 19:40) #
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online

Жесть,вот тебе и конец карьеры,кресты в таком возрасте anguished
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья
Регистрация: 17.05.2015
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