Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
20:35
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
20:21
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
Комитет по этике пожизненно дисквалифицировал экс-главу Федерации футбола Коста-Рики
Арбитражная палата комитета по этике ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности экс-главу Федерации футбола Коста-Рики Эдуардо Ли.
Ранее стало известно, что организация открыла дела в отношении экс-главы Футбольной ассоциации Коста-Рики Эдуардо Ли и бывшего президента Футбольной ассоциации Гватемалы Брайана Хименеса. Им предъявлены обвинения в коррупции и нарушении кодекса этики ФИФА.
7 октября 2016 года Ли в суде Нью-Йорка признал себя виновным по одному пункту обвинения в рэкете, по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в мошенническом сговоре.
Арбитражная палата комитета по этике ФИФА признала Ли виновным в нарушении нескольких статей кодекса этики ФИФА, в том числе связанных со взяточничеством и коррупцией. Чиновник был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне.
"Газета.ру"
Ранее стало известно, что организация открыла дела в отношении экс-главы Футбольной ассоциации Коста-Рики Эдуардо Ли и бывшего президента Футбольной ассоциации Гватемалы Брайана Хименеса. Им предъявлены обвинения в коррупции и нарушении кодекса этики ФИФА.
7 октября 2016 года Ли в суде Нью-Йорка признал себя виновным по одному пункту обвинения в рэкете, по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в мошенническом сговоре.
Арбитражная палата комитета по этике ФИФА признала Ли виновным в нарушении нескольких статей кодекса этики ФИФА, в том числе связанных со взяточничеством и коррупцией. Чиновник был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.