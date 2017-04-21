Комитет по этике пожизненно дисквалифицировал экс-главу Федерации футбола Коста-Рики

Арбитражная палата комитета по этике ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности экс-главу Федерации футбола Коста-Рики Эдуардо Ли.Ранее стало известно, что организация открыла дела в отношении экс-главы Футбольной ассоциации Коста-Рики Эдуардо Ли и бывшего президента Футбольной ассоциации Гватемалы Брайана Хименеса. Им предъявлены обвинения в коррупции и нарушении кодекса этики ФИФА.7 октября 2016 года Ли в суде Нью-Йорка признал себя виновным по одному пункту обвинения в рэкете, по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в мошенническом сговоре.Арбитражная палата комитета по этике ФИФА признала Ли виновным в нарушении нескольких статей кодекса этики ФИФА, в том числе связанных со взяточничеством и коррупцией. Чиновник был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне.