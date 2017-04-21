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Антонио Конте: Терри хочет играть регулярно, мы должны уважать его решение
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что 36-летний защитник Джон Терри — выдающийся капитан, который помогает ему.
"Я повторял на каждой пресс-конференции, что Джон очень важен для меня в мой первый сезон. Он помогает мне на поле и за его пределами. Это наш выдающийся капитан.
Проблема заключается в том, что Джон хочет играть регулярно, по этой причине мы должны уважать его решение. Я был футболистом и знаю, когда в карьере наступает такой момент: разум и тело говорят вам продолжать, потому что вы ощущаете, что можете это делать. Если вы хотите играть регулярно, то это ваше право.
Если вы спросите, серьезная ли это потеря для нас в следующем сезоне, то я отвечу — да и еще раз да. Я вижу, что он делает в этом сезоне, и я повторюсь: в момент когда мы строим новую команду, игрок калибра Джона Терри очень для нас важен", — цитирует Конте официальный сайт "Челси".
"Газета.ру"
"Я повторял на каждой пресс-конференции, что Джон очень важен для меня в мой первый сезон. Он помогает мне на поле и за его пределами. Это наш выдающийся капитан.
Проблема заключается в том, что Джон хочет играть регулярно, по этой причине мы должны уважать его решение. Я был футболистом и знаю, когда в карьере наступает такой момент: разум и тело говорят вам продолжать, потому что вы ощущаете, что можете это делать. Если вы хотите играть регулярно, то это ваше право.
Если вы спросите, серьезная ли это потеря для нас в следующем сезоне, то я отвечу — да и еще раз да. Я вижу, что он делает в этом сезоне, и я повторюсь: в момент когда мы строим новую команду, игрок калибра Джона Терри очень для нас важен", — цитирует Конте официальный сайт "Челси".
"Газета.ру"
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