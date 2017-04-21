В чемпионате Италии со следующего сезона задействуют видеоассистентов

Глава ассоциации итальянских арбитров Марчелло Ниччи сообщил, что видеоассистенты главных арбитров будут задействованы в матчах чемпионата Италии со следующего сезона.



"Новость заключается в следующем: мы начнем использовать видеоассистентов с первого дня следующего сезона. Мы ждем одобрения международного совета футбольных ассоциаций. Но в финале Кубка Италии видеоассистентов не будет", - цитирует Ниччи La Gazzetta dello Sport.