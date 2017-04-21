"Боруссия" создаст собственный отдел безопасности после теракта

"Боруссия" создаст собственный отдел безопасности после нападения, в результате которого пострадал один из игроков команды."Мы инвестируем много средств в улучшение ситуации с безопасностью. В последние дни я уже провел переговоры с экспертами в области безопасности, которых мы хотим взять на работу, в частности, с бывшими сотрудниками GSG9 (спецназ федеральной полиции) и Федерального ведомства по уголовным делам.Последние события вынуждают нас прибегнуть к совершенно новым мерам безопасности. Возможно, то, что мы являемся единственным публично торгуемым футбольным клубом на немецком фондовом рынке, сделало нас особенной целью. Руководство "Боруссии" обсудит, не следует ли ввести ограничения в области торговли акциями и другими ценными бумагами, касающимися деятельности клуба", — приводит слова генерального директора "Боруссии" Ханса Йоахима Ватцке Suddeutsche Zeitung.