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20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
20:35
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
20:21
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
"Боруссия" создаст собственный отдел безопасности после теракта
"Боруссия" создаст собственный отдел безопасности после нападения, в результате которого пострадал один из игроков команды.
"Мы инвестируем много средств в улучшение ситуации с безопасностью. В последние дни я уже провел переговоры с экспертами в области безопасности, которых мы хотим взять на работу, в частности, с бывшими сотрудниками GSG9 (спецназ федеральной полиции) и Федерального ведомства по уголовным делам.
Последние события вынуждают нас прибегнуть к совершенно новым мерам безопасности. Возможно, то, что мы являемся единственным публично торгуемым футбольным клубом на немецком фондовом рынке, сделало нас особенной целью. Руководство "Боруссии" обсудит, не следует ли ввести ограничения в области торговли акциями и другими ценными бумагами, касающимися деятельности клуба", — приводит слова генерального директора "Боруссии" Ханса Йоахима Ватцке Suddeutsche Zeitung.
"Газета.ру"
"Мы инвестируем много средств в улучшение ситуации с безопасностью. В последние дни я уже провел переговоры с экспертами в области безопасности, которых мы хотим взять на работу, в частности, с бывшими сотрудниками GSG9 (спецназ федеральной полиции) и Федерального ведомства по уголовным делам.
Последние события вынуждают нас прибегнуть к совершенно новым мерам безопасности. Возможно, то, что мы являемся единственным публично торгуемым футбольным клубом на немецком фондовом рынке, сделало нас особенной целью. Руководство "Боруссии" обсудит, не следует ли ввести ограничения в области торговли акциями и другими ценными бумагами, касающимися деятельности клуба", — приводит слова генерального директора "Боруссии" Ханса Йоахима Ватцке Suddeutsche Zeitung.
"Газета.ру"
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