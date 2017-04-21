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Жозе Моуринью: у "МЮ" проблемы из-за потери лидеров

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал травмы Маркоса Рохо и Златана Ибрагимовича, полученные игроками во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

"У нас проблемы. Эрик Байи сыграл шесть матчей подряд, мы потеряли Маркоса Рохо, у нас сейчас нет Джонса и Смоллинга, а еще мы лишились Златана. Да, у нас проблемы", — цитирует Моуринью BBC.

Ранее сообщалось, что у Златана Ибрагимовича подозрение на разрыв крестообразных связок.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:28
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