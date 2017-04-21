Жозе Моуринью: у "МЮ" проблемы из-за потери лидеров

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал травмы Маркоса Рохо и Златана Ибрагимовича, полученные игроками во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта"."У нас проблемы. Эрик Байи сыграл шесть матчей подряд, мы потеряли Маркоса Рохо, у нас сейчас нет Джонса и Смоллинга, а еще мы лишились Златана. Да, у нас проблемы", — цитирует Моуринью BBC.Ранее сообщалось, что у Златана Ибрагимовича подозрение на разрыв крестообразных связок.