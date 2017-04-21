Давид Луиз: игроки "Тоттенхэма" сейчас в лучшей физической форме

Защитник "Челси" Давид Луиз накануне полуфинального матча Кубка Англии против "Тоттенхэма" поделился своими впечатлениями о сопернике."Мне кажется, что "Тоттенхэм" — отличная команда, которой руководит замечательный тренер. Если говорить о физическом состоянии, то сейчас они лучшие в чемпионате Англии.Все 11 игроков — монстры. Мне нравится эта команда. Это будет непростой матч для "Челси", но в полуфинале всегда непросто. В "Челси" тоже есть несколько монстров, но другого вида", — цитирует футболиста британское издание The Evening Standard.