"Ювентус" подписал контракт с уругвайским полузащитником "Бока Хуниорс" Бентанкуром

Туринский "Ювентус" подпишет контракт с уругвайским полузащитником Родриго Бентанкуром. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Соглашение 19-летнего футболиста с "Ювентусом" рассчитано до 30 июня 2022 года. Контракт вступит в силу 1 июля.В течение двух лет туринцы выплатят по трансферу игрока €9,5 млн аргентинскому "Бока Хуниорс". "Бока Хуниорс" в случае будущей продажи игрока будет иметь право на 50% от полученной суммы.