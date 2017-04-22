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Ростовский "подарок" Каррере (12)
Ростовский "подарок" Каррере (12)
"Ювентус" подписал контракт с уругвайским полузащитником "Бока Хуниорс" Бентанкуром
Туринский "Ювентус" подпишет контракт с уругвайским полузащитником Родриго Бентанкуром. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Соглашение 19-летнего футболиста с "Ювентусом" рассчитано до 30 июня 2022 года. Контракт вступит в силу 1 июля.
В течение двух лет туринцы выплатят по трансферу игрока €9,5 млн аргентинскому "Бока Хуниорс". "Бока Хуниорс" в случае будущей продажи игрока будет иметь право на 50% от полученной суммы.
"Газета.ру"
Соглашение 19-летнего футболиста с "Ювентусом" рассчитано до 30 июня 2022 года. Контракт вступит в силу 1 июля.
В течение двух лет туринцы выплатят по трансферу игрока €9,5 млн аргентинскому "Бока Хуниорс". "Бока Хуниорс" в случае будущей продажи игрока будет иметь право на 50% от полученной суммы.
"Газета.ру"
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