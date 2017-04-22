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"Манчестер Юнайтед" может заплатить €70 млн за Маркиньоса

"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "ПСЖ" Маркиньоса, информирует "Газета.ру" со ссылкой на Goal.com.

По информации издания, английский клуб готов заплатить за трансфер игрока сборной Бразилии €70 млн.

Однако парижане не намерены отпускать 22-летнего футболиста, и манкунианцы намерены предложить Маркиньосу годовой оклад в €10 млн, чтобы его переманить.
Теги: Маркевич Манчестер Юнайтед ПСЖ
Сегодня, 21:18
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№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Ростов»
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Регистрация: 18.03.2013
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