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Дино Дзофф: римляне способны остановить "Ювентус"

Экс-главный тренер "Лацио" Дино Дзофф отметил, что римляне способны обыграть "Ювентус" в финале Кубка Италии.

"Требл для "Ювентуса" — уже на расстоянии вытянутой руки, однако "Лацио" — очень опасный соперник, и туринскому клубу стоит быть с ними начеку в финале Кубка Италии.

У римлян есть нападающие, которые вскрывают защиту с легкостью, — мало кто сравнится с ними в Серии А. "Ювентус" — фаворит лишь на бумаге, и им не стоит считать победу в Кубке за нечто само собой разумеющееся", — цитирует Дзоффа Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Лацио Ювентус
Сегодня, 22:03
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