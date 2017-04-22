"Хоффенхайм" впервые в своей истории примет участие в еврокубках

"Хоффенхайм" впервые в своей истории получил право выступать в еврокубках.Сине-белые сыграли вничью с "Кельном" (1:1) в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги и гарантировали себе участие в одном из еврокубков в сезоне-2017/18.Подопечные Юлиана Нагельсманна занимают третье место в турнирной таблице, имеют 55 очков и таким образом уже не смогут финишировать ниже еврокубковой зоны по итогам сезона.