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"Хоффенхайм" впервые в своей истории примет участие в еврокубках

"Хоффенхайм" впервые в своей истории получил право выступать в еврокубках.

Сине-белые сыграли вничью с "Кельном" (1:1) в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги и гарантировали себе участие в одном из еврокубков в сезоне-2017/18.

Подопечные Юлиана Нагельсманна занимают третье место в турнирной таблице, имеют 55 очков и таким образом уже не смогут финишировать ниже еврокубковой зоны по итогам сезона.

"Газета.ру"
Теги: Хоффенхайм
Сегодня, 22:22
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