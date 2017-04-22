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"Милан" пожелал здоровья Златану Ибрагимовичу

Пресс-служба "Милана" написала слова поддержки в адрес форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича.

35-летний футболист получил травму колена в матче четвертьфинала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:0) и пропустит остаток сезона.

"Однажды боец – боец навсегда. Выздоравливай и возвращайся скорее, Ибра!" — говорится в записи в Twitter.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 23:44
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