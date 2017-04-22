"Милан" пожелал здоровья Златану Ибрагимовичу

Пресс-служба "Милана" написала слова поддержки в адрес форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича.35-летний футболист получил травму колена в матче четвертьфинала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:0) и пропустит остаток сезона."Однажды боец – боец навсегда. Выздоравливай и возвращайся скорее, Ибра!" — говорится в записи в Twitter.