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Антуан Гризманн отказался комментировать свое будущее в "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн отказался отвечать на вопрос журналиста о возможном уходе из клуба.

"Ну хватит уже, ладно?" — сказал Гризманн beIN Sports.

Соглашение француза с мадридцами рассчитано до 2021 года. Размер отступных — € 100 млн.

"Газета.ру"
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 11:17
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