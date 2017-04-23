Антуан Гризманн отказался комментировать свое будущее в "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн отказался отвечать на вопрос журналиста о возможном уходе из клуба."Ну хватит уже, ладно?" — сказал Гризманн beIN Sports.Соглашение француза с мадридцами рассчитано до 2021 года. Размер отступных — € 100 млн.