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Хосеп Гвардиола: я в восторге от Санчеса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

"Алексис — фантастический игрок, и я в восторге от того, как он играет и забивает в этом сезоне в "Арсенале".

Большие команды усиливаются с помощью больших игроков, и все топ-клубы мира уже в курсе его ситуации в Лондоне", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее сообщалось, что в предстоящее летнее трансферное окно "МС" выложит за чилийца € 50 млн.

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола Санчес Арсенал
Сегодня, 18:19
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