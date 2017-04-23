Хосеп Гвардиола: я в восторге от Санчеса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса."Алексис — фантастический игрок, и я в восторге от того, как он играет и забивает в этом сезоне в "Арсенале".Большие команды усиливаются с помощью больших игроков, и все топ-клубы мира уже в курсе его ситуации в Лондоне", — цитирует Гвардиолу Goal.Ранее сообщалось, что в предстоящее летнее трансферное окно "МС" выложит за чилийца € 50 млн.