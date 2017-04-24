"Барселона" хочет усилиться защитником "ПСЖ" Орье

"Барселона" положила глаз на защитника "ПСЖ" Сержа Орье.Потратить на 24-летнего ивуарийца каталонцам придется не менее 20 миллионов евро, сообщает L'Equipe.Руководство же "ПСЖ" не намерено расставаться с футболистом.Стоит отметить, что на Орье также претендует "Манчестер Юнайтед".