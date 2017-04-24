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"Барселона" хочет усилиться защитником "ПСЖ" Орье

"Барселона" положила глаз на защитника "ПСЖ" Сержа Орье.

Потратить на 24-летнего ивуарийца каталонцам придется не менее 20 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

Руководство же "ПСЖ" не намерено расставаться с футболистом.

Стоит отметить, что на Орье также претендует "Манчестер Юнайтед".

"Газета.ру"
Теги: Орье Барселона ПСЖ
Сегодня, 01:39
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