Лионель Месси: ехали на "Бернабеу" за победой, чтобы остаться в гонке за титул

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал выездную победу своей команды над мадридским "Реалом" (3:2) и отметил, что сине-гранатовые сделали важный шаг в борьбе за титул чемпиона Испании.



"Мы приехали на "Сантьяго Бернабеу" за победой, чтобы остаться в гонке за титул чемпиона. Впереди еще долгий путь, но мы вернулись с выездного матча с радостью, сделав важный шаг", — написал Месси в фейсбуке.