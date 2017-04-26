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Луис Энрике: в чемпионате Испании будут неожиданные результаты, фаворита не вижу
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился мнением о шансах своей команды на титул чемпиона страны.
"Наша цель в том, чтобы побеждать во всех оставшихся матчах. У меня нет ощущения, что кто-то является фаворитом в борьбе за чемпионство. У соперника матч в запасе, и он может опередить нас. Календарь игр сложный для обеих команд. Уверен, в чемпионате Испании будут неожиданные результаты. Надеемся, что не мы будем той командой, которая провалится", — приводит слова Энрике Sport.
"Газета.ру"
"Наша цель в том, чтобы побеждать во всех оставшихся матчах. У меня нет ощущения, что кто-то является фаворитом в борьбе за чемпионство. У соперника матч в запасе, и он может опередить нас. Календарь игр сложный для обеих команд. Уверен, в чемпионате Испании будут неожиданные результаты. Надеемся, что не мы будем той командой, которая провалится", — приводит слова Энрике Sport.
"Газета.ру"
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