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Поль Погба пропустит матч с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не сможет сыграть с "Манчестер Сити".

Первоначальной причиной отсутствия француза может стать усталость, сообщает официальный сайт команды.

Матч "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" состоится 27 апреля.

"Газета.ру"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сегодня, 17:39
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