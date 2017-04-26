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Джанлуиджи Доннарумма может стать новым капитаном "Милана"

18-летний вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может стать новым капитаном команды.

Руководство "россонери" рассматривает возможность вручить молодому итальянцу капитанскую повязку с целью удержать его в клубе.

Также Доннарумме будет предложен новый контракт, по которому его зарплата составит €3,5 млн в год, сообщает Football Italia.

Текущее соглашение Доннаруммы с "Миланом" истекает в конце сезона-2017/18.

"Газета.ру"
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 21:17
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