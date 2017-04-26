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Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
19:10
Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (15)
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13:59
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
Джанлуиджи Доннарумма может стать новым капитаном "Милана"
18-летний вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может стать новым капитаном команды.
Руководство "россонери" рассматривает возможность вручить молодому итальянцу капитанскую повязку с целью удержать его в клубе.
Также Доннарумме будет предложен новый контракт, по которому его зарплата составит €3,5 млн в год, сообщает Football Italia.
Текущее соглашение Доннаруммы с "Миланом" истекает в конце сезона-2017/18.
"Газета.ру"
Руководство "россонери" рассматривает возможность вручить молодому итальянцу капитанскую повязку с целью удержать его в клубе.
Также Доннарумме будет предложен новый контракт, по которому его зарплата составит €3,5 млн в год, сообщает Football Italia.
Текущее соглашение Доннаруммы с "Миланом" истекает в конце сезона-2017/18.
"Газета.ру"
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