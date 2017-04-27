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"Шахтер" подписал новый контракт с Сергеем Кривцовым

"Шахтер" продлил контракт с защитником Сергеем Кривцовы, сообщает официальный сайт.

Контракт рассчитан на четыре года.

Кривцов перешел в донецкий клуб из запорожского "Металлурга" в мае 2010 года. В этом сезоне 26-летний футболист провел 10 игр и забил 2 гола. Всего на счету Сергея 94 официальных матча и 8 мячей за "Шахтер". В футболке "горняков" защитник завоевал 13 трофеев.
Теги: Шахтер
Сегодня, 17:17
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