В Англии проявление расизма на матче в Киеве приписали России (видео)

Британский таблоид The Sun опубликовал видеосюжет перфоманса на матче киевского "Динамо" и "Шахтера" в рамках 26-го тура чемпионата Украины, который состоялся 21 апреля.Видеоролик демонстрирует фанатов, одетых в белые балахоны, которые похожи на традиционную одежду Ку-клукс-клана. Также болельщики вывесили баннер с фразой "100% белые".Примечательно, что британское издание поставило в заголовке "Расизм в России", когда по факту это были украинские фанаты.