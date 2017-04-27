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В Англии проявление расизма на матче в Киеве приписали России (видео)
Британский таблоид The Sun опубликовал видеосюжет перфоманса на матче киевского "Динамо" и "Шахтера" в рамках 26-го тура чемпионата Украины, который состоялся 21 апреля.
Видеоролик демонстрирует фанатов, одетых в белые балахоны, которые похожи на традиционную одежду Ку-клукс-клана. Также болельщики вывесили баннер с фразой "100% белые".
Примечательно, что британское издание поставило в заголовке "Расизм в России", когда по факту это были украинские фанаты.
"Газета.ру"
Видеоролик демонстрирует фанатов, одетых в белые балахоны, которые похожи на традиционную одежду Ку-клукс-клана. Также болельщики вывесили баннер с фразой "100% белые".
Примечательно, что британское издание поставило в заголовке "Расизм в России", когда по факту это были украинские фанаты.
"Газета.ру"
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