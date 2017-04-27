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В Англии проявление расизма на матче в Киеве приписали России (видео)

Британский таблоид The Sun опубликовал видеосюжет перфоманса на матче киевского "Динамо" и "Шахтера" в рамках 26-го тура чемпионата Украины, который состоялся 21 апреля.

Видеоролик демонстрирует фанатов, одетых в белые балахоны, которые похожи на традиционную одежду Ку-клукс-клана. Также болельщики вывесили баннер с фразой "100% белые".

Примечательно, что британское издание поставило в заголовке "Расизм в России", когда по факту это были украинские фанаты.



"Газета.ру"
Сегодня, 20:16
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№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:23) #
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online

Не удивили. ДырКи всегда сте6анутыми были, а сейчас совсем чокнулись.
Между прочим их еще год назад ФИФА был обязан отстранять за политакции на стадионе! Египет выкинули из ЧМ в свое время за меньшее


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:21) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
запад взрастил этих уродов,а теперь таким вот "оригинальным" образом пытается откреститься от них...
Регистрация: 9.01.2015
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