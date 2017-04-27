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Дисквалифицированный Бартон 15 раз ставил на поражение своих команд
Стали известны подробности беттинговой активности полузащитника "Бернли" Джои Бартона, который был дисквалифицирован на 18 месяцев за ставки на спорт.
Бартон 42 раза ставил на свою команду, при этом 15 раз — на поражения, 15 — на победу, еще 12 раз на ничью, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Англии.
Хавбек поставил 205 172 фунта, а выиграл 188 464. Проигрыш Бартона составил 16 708 фунтов. Всего в период с 2009 по 2016 год футболист сделал 1260 ставок.
"Газета.ру"
Бартон 42 раза ставил на свою команду, при этом 15 раз — на поражения, 15 — на победу, еще 12 раз на ничью, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Англии.
Хавбек поставил 205 172 фунта, а выиграл 188 464. Проигрыш Бартона составил 16 708 фунтов. Всего в период с 2009 по 2016 год футболист сделал 1260 ставок.
"Газета.ру"
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