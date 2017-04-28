Защитник "молодежки" "Челси" не обратил внимания на Антонио Конте во время исполнения танца

Главный тренер "Челси" Антонио Конте побывал в раздевалке молодёжной команды, которая выиграла Кубок Англии. В финале, состоящем из двух матчей, лондонцы обыграли сверстников из "Манчестер Сити" (5:1).Антонио Конте хотел похвалить защитника Тревора Чалобу – автора одного из голов "Челси", но футболист не заметил итальянца и начал исполнять зажигательный танец. Конте, как и другие игроки первой команды, включая капитана Джона Терри оценили движения Чалобы, после чего Конте всё же пожал руку защитнику.Тревор Чалоба является младшим братом защитника первой команды "Челси" Натаниэля Чалобы.