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Защитник "молодежки" "Челси" не обратил внимания на Антонио Конте во время исполнения танца

Главный тренер "Челси" Антонио Конте побывал в раздевалке молодёжной команды, которая выиграла Кубок Англии. В финале, состоящем из двух матчей, лондонцы обыграли сверстников из "Манчестер Сити" (5:1).

Антонио Конте хотел похвалить защитника Тревора Чалобу – автора одного из голов "Челси", но футболист не заметил итальянца и начал исполнять зажигательный танец. Конте, как и другие игроки первой команды, включая капитана Джона Терри оценили движения Чалобы, после чего Конте всё же пожал руку защитнику.

Тревор Чалоба является младшим братом защитника первой команды "Челси" Натаниэля Чалобы.

ВИДЕО - здесь

Чемпионат
Теги: Конте Челси
Сегодня, 11:50
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