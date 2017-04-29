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Зинедин Зидан призвал французов не голосовать за Марин Ле Пен

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не поддерживает кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен. Во втором туре выборов он призвал голосовать за Эммануэля Макрона.

– Я далек от идей "Национального фронта", – цитирует Marca Зидана. – Крайние взгляды опасны, крайности не подходят никому.
Отметим, что Ле Пен ответила на это заявление Зидана.

– Учитывая заработок Зидана, я не удивлена такими комментариями, – подчеркнула Ле Пен. – Полагаю, у Зидана есть немалые финансовые возможности, поэтому он заинтересован в победе Макрона: чтобы сохранить свое богатство, заработанное благодаря таланту.

СЭ
Теги: Зидан
Сегодня, 12:15
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5
(2)
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (2)
online

Уверен или он или кто то из его родственников связан с этой сраной Игил.
Регистрация: 28.05.2014
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 12:42) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Цитата: holod
нехрен ему лезть туда где он пустое место..а футболист конечно был отличный..

!
Он НЕ идиот раз призывает НЕ голосовать за фашистов
Уважуха Зидану !!!!


Ты, наверное, знаешь программу "Национального фронта" назубок?
Регистрация: 6.12.2014
№3 Написал: grisha (Сегодня, 12:27) #
  • -12
  •  (16)

Цитата: holod
нехрен ему лезть туда где он пустое место..а футболист конечно был отличный..

!
Он НЕ идиот раз призывает НЕ голосовать за фашистов
Уважуха Зидану !!!!
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:27) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
а где фифа?хотя бы замечание?он, как действующее лицо, не имеет права делать подобные заявления
твои взгляды - твое дело
нельзя агитировать
а на счет игрока (это я на тему поста holod), так по мне Дель Пьеро был игроком классом выше (но тут опять же на любителя)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: holod хамина (Сегодня, 12:23) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
так и понятно..сам алжирец...ле пен что то предпримет если выиграет...ха-ха...а вообще нехрен ему лезть туда где он пустое место..а футболист конечно был отличный..ЗА МАРИН ЛЕ ПЕН!!!
Регистрация: 16.05.2011
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