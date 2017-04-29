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Джейми Варди: Шекспир стал идеальной кандидатурой для игроков "Лестера"

Нападающий "Лестер Сити" Джейми Варди надеется, что главный тренер Крэйг Шекспир продолжит работу с командой по окончании сезона.

"Я думаю, что Шекспир стал идеальной кандидатурой для большинства игроков "Лестера". Решение о том, продолжит ли он работу по окончании сезона, зависит не от нас, а от руководства клуба, но он определённо смог отлично проявить себя.

Это было блестяще, великолепный старт карьеры для него, но мы должны сохранить этот импульс до конца сезона. Мы вернулись к тому, что знаем и умеем", - цитирует Варди "Чемпионат" со ссылкой Sky Sports.
Теги: Варди Лестер
Сегодня, 12:59
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