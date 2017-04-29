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В Лондоне прошла акция протеста против Арсена Венгера

Болельщики "Арсенала" в ночь на 29 апреля провели масштабную акцию протеста против главного тренера команды Арсена Венгера.

Надпись "Wenger Out" появлялась минувшей ночью на бывшем стадионе клуба "Хайбери", нынешнем "Эмирейтс", а также на триумфальной Мраморной арке. Акция с призывом отстранить французского специалиста стала одной из самых крупномасштабных в этом сезоне, сообщает Squawka.

В Лондоне прошла акция протеста против Арсена Венгера

"Газета.ру"
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 16:45
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