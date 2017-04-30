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Неймар планирует стать футболистом "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Барселоны" Неймар ожидает, что "Манчестер Юнайтед" использует опцию в его контракте и заплатит за трансфер €200 млн отступных, утверждает Daily Record.

Ранее сообщалось, что "дьяволы" в межсезонье собираются совершить дорогостоящие покупки в группу атаки из-за вероятного ухода из команды Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича.

За каталонский клуб 25-летний бразилец выступает с 2013 года.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Манчестер Юнайтед Барселона
Сегодня, 15:03
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№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А сама Неймар об этом знает?
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 15:05) #
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online

пздц, он и 20 не стоит
Регистрация: 8.01.2017
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