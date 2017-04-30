Неймар планирует стать футболистом "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Барселоны" Неймар ожидает, что "Манчестер Юнайтед" использует опцию в его контракте и заплатит за трансфер €200 млн отступных, утверждает Daily Record.Ранее сообщалось, что "дьяволы" в межсезонье собираются совершить дорогостоящие покупки в группу атаки из-за вероятного ухода из команды Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича.За каталонский клуб 25-летний бразилец выступает с 2013 года.