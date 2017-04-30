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Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Неймар планирует стать футболистом "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Барселоны" Неймар ожидает, что "Манчестер Юнайтед" использует опцию в его контракте и заплатит за трансфер €200 млн отступных, утверждает Daily Record.
Ранее сообщалось, что "дьяволы" в межсезонье собираются совершить дорогостоящие покупки в группу атаки из-за вероятного ухода из команды Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича.
За каталонский клуб 25-летний бразилец выступает с 2013 года.
"Газета.ру"
Ранее сообщалось, что "дьяволы" в межсезонье собираются совершить дорогостоящие покупки в группу атаки из-за вероятного ухода из команды Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича.
За каталонский клуб 25-летний бразилец выступает с 2013 года.
"Газета.ру"
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