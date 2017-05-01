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Кубок ФНЛ вручат "Динамо" 14 мая

Кубок победителей розыгрыша ФНЛ предварительно будет вручен московскому "Динамо" 14 мая, заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

"Предварительно кубок "Динамо" будет вручен 14 мая. Там планируются праздничные мероприятия, и именно эту дату обозначило руководство", - цитирует Ефремова "Р-Спорт".
Теги: Динамо
Сегодня, 16:38
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