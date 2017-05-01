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СМИ: "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Шмейхеля

Вратарь "Лестер" Каспер Шмейхель в летнее трансферное окно может стать игроком "Манчестер Юнайтед".

30-летний датчанин рассматривается в качестве замены Давиду Де Хеа, который летом может покинуть стан "красных дьяволов", сообщает Sky Sports.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Шмейхель сыграл за "лис" 37 матчей, в которых пропустил 47 голов.

"Газета.ру"
Теги: Шмейхель Лестер Манчестер Юнайтед Трансферы
Вчера, 22:17
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(0)
№3 Написал: Tambov.kb (Вчера, 22:39) #
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Я думал,что он моложе.
Регистрация: 12.02.2017
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Вчера, 22:38) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Пурга какая-то . МЮ получше воротника найдёт !
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 22:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, что ж!
Отец в МЮ памятник себе воздвиг нерукотворный.
Теперь - очередь сына.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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