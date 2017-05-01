СМИ: "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Шмейхеля

Вратарь "Лестер" Каспер Шмейхель в летнее трансферное окно может стать игроком "Манчестер Юнайтед".30-летний датчанин рассматривается в качестве замены Давиду Де Хеа, который летом может покинуть стан "красных дьяволов", сообщает Sky Sports.В текущем сезоне английской Премьер-лиги Шмейхель сыграл за "лис" 37 матчей, в которых пропустил 47 голов.