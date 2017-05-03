Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Хавбек "Эвертона" Аарон Леннон отправлен к психиатру за прогулки по автомагистрали

Полузащитник "Эвертона" Аарон Леннон был доставлен в госпиталь с подозрением на психическое расстройство.

30-летний хавбек ночью гулял по автомагистрали Eccles Old Road, из-за чего был задержан полицией. Футболист был допрошен полицией, после чего его доставили в психиатрическую лечебницу для прохождения обследования.

Англичанин пройдет лечение от психического расстройства, развитого стрессом.
Теги: Эвертон
Сегодня, 11:30
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.