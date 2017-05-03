Хавбек "Эвертона" Аарон Леннон отправлен к психиатру за прогулки по автомагистрали

Полузащитник "Эвертона" Аарон Леннон был доставлен в госпиталь с подозрением на психическое расстройство.



30-летний хавбек ночью гулял по автомагистрали Eccles Old Road, из-за чего был задержан полицией. Футболист был допрошен полицией, после чего его доставили в психиатрическую лечебницу для прохождения обследования.



Англичанин пройдет лечение от психического расстройства, развитого стрессом.