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Фанаты "Челси" требуют назвать одну из трибун новой арены в честь Терри

Болельщики "Челси" хотят, чтобы одна из трибун новой домашней арены "аристократов" была названа в честь многолетнего капитана команды Джона Терри.

"Капитан. Лидер. Легенда. Нет ничего на свете больше для "Челси", чем Джон Терри. Он поднял все трофеи команды над своей головой и выступал в клубе всю карьеру. Он икона не только для болельщиков "Челси", но и для всех поклонников футбола. Мы, фанаты "Челси", хотим, чтобы клуб в честь величайшего капитана всех времен назвал трибуну на новом стадионе его именем", — приводит Goal текст онлайн-петиции, созданной фанатами лондонского клуба.

"Газета.ру"
Теги: Челси Терри
Вчера, 23:29
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:47) #
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В ЧЕЛСИ ,играло так много Великих футболистов которые оставили огромный след в футболе Английском и Мировом что не только трибун .но и посадочных мест не хватит что бы их увековечить.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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