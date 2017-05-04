Фанаты "Челси" требуют назвать одну из трибун новой арены в честь Терри

Болельщики "Челси" хотят, чтобы одна из трибун новой домашней арены "аристократов" была названа в честь многолетнего капитана команды Джона Терри."Капитан. Лидер. Легенда. Нет ничего на свете больше для "Челси", чем Джон Терри. Он поднял все трофеи команды над своей головой и выступал в клубе всю карьеру. Он икона не только для болельщиков "Челси", но и для всех поклонников футбола. Мы, фанаты "Челси", хотим, чтобы клуб в честь величайшего капитана всех времен назвал трибуну на новом стадионе его именем", — приводит Goal текст онлайн-петиции, созданной фанатами лондонского клуба.