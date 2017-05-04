Кристиан Бентеке: я не держу зла на Клоппа

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке заявил, что не держит зла на главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, принявшего решение продать бельгийца из стана мерсисайдцев."Я не могу злиться на него. Я был расстроен какое-то время, но, в любом случае, я из тех людей, которые говорят себе: «Не получилось здесь, получится в другом месте", — приводит его слова ESPN.Под руководством Клоппа Бентеке сыграл в стартовом составе "Ливерпуля"14 матчей, в которых отметился девятью голами. По окончании сезона-2015/16 форвард присоединился к "Кристал Пэлас" за ?27 млн.