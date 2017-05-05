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ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Лионеля Месси
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отменила четырехматчевую дисквалификацию игрока сборной Аргентины Лионеля Месси.
Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную футболистом на решение дисциплинарного комитета о дисквалификации , сообщается на официальном сайте ФИФА.
Месси был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во время отборочного матча чемпионата мира — 2018 между национальными командами Аргентины и Чили.
"Газета.ру"
Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную футболистом на решение дисциплинарного комитета о дисквалификации , сообщается на официальном сайте ФИФА.
Месси был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во время отборочного матча чемпионата мира — 2018 между национальными командами Аргентины и Чили.
"Газета.ру"
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