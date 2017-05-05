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ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Лионеля Месси

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отменила четырехматчевую дисквалификацию игрока сборной Аргентины Лионеля Месси.

Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную футболистом на решение дисциплинарного комитета о дисквалификации , сообщается на официальном сайте ФИФА.

Месси был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во время отборочного матча чемпионата мира — 2018 между национальными командами Аргентины и Чили.

"Газета.ру"
Теги: Месси
Сегодня, 16:42
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6
(2)
№6 Написал: mustang (Сегодня, 16:58) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Просто у Аргентины без Месси не будет шансов попасть на ЧМ. А без Аргентины совсем не то будет на ЧМ.

у Аргентины нет Мессизависимости в отличие от Барселоны
Регистрация: 23.12.2015
№5 Написал: serega_user (Сегодня, 16:49) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Просто у Аргентины без Месси не будет шансов попасть на ЧМ. А без Аргентины совсем не то будет на ЧМ.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: grisha (Сегодня, 16:48) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Black Fox
Любимец партии, что тут еще скажешь..

Он советский пиндораст?
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 16:47) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Им тоже денег занес как и суду , который его не посадил за неуплату налогов?


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:46) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Любимец партии, что тут еще скажешь...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 16:45) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да он и нассыт на судью, ему ничего не будет.
Регистрация: 18.11.2012
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