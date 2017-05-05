ФИФА отменила четырехматчевую дисквалификацию Лионеля Месси

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отменила четырехматчевую дисквалификацию игрока сборной Аргентины Лионеля Месси.Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную футболистом на решение дисциплинарного комитета о дисквалификации , сообщается на официальном сайте ФИФА.Месси был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во время отборочного матча чемпионата мира — 2018 между национальными командами Аргентины и Чили.