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Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (94)
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Матч чемпионата Испании "Сельта" - "Реал" перенесен на 17 мая
Вынесено решение по переносу матча 21-го тура чемпионата Испании "Сельта" — "Реал".
Встреча состоится 17 мая, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.
Игра должна была пройти 5 февраля, но была перенесена из-за погодных условий в Галисии.
"Газета.ру"
Встреча состоится 17 мая, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.
Игра должна была пройти 5 февраля, но была перенесена из-за погодных условий в Галисии.
"Газета.ру"
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