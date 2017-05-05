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Матч чемпионата Испании "Сельта" - "Реал" перенесен на 17 мая

Вынесено решение по переносу матча 21-го тура чемпионата Испании "Сельта" — "Реал".

Встреча состоится 17 мая, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

Игра должна была пройти 5 февраля, но была перенесена из-за погодных условий в Галисии.

"Газета.ру"
Теги: Сельта Реал
Сегодня, 19:22
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