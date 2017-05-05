Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Сити" получил двухлетний запрет на подписывание игроков моложе 18 лет

"Манчестер Сити" получил запрет на подписывание игроков младше 18 лет сроком на два года.

Это связано с нарушением правил заключения контрактов с несовершеннолетними футболистами, передает Sky Sports.

Помимо этого, "горожане" оштрафованы на 300 тыс. фунтов.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 20:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.