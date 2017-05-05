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Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (94)
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"Манчестер Сити" получил двухлетний запрет на подписывание игроков моложе 18 лет
"Манчестер Сити" получил запрет на подписывание игроков младше 18 лет сроком на два года.
Это связано с нарушением правил заключения контрактов с несовершеннолетними футболистами, передает Sky Sports.
Помимо этого, "горожане" оштрафованы на 300 тыс. фунтов.
"Газета.ру"
Это связано с нарушением правил заключения контрактов с несовершеннолетними футболистами, передает Sky Sports.
Помимо этого, "горожане" оштрафованы на 300 тыс. фунтов.
"Газета.ру"
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