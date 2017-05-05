"Манчестер Сити" получил двухлетний запрет на подписывание игроков моложе 18 лет

"Манчестер Сити" получил запрет на подписывание игроков младше 18 лет сроком на два года.Это связано с нарушением правил заключения контрактов с несовершеннолетними футболистами, передает Sky Sports.Помимо этого, "горожане" оштрафованы на 300 тыс. фунтов.