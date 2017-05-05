Роберто Манчини: Балотелли мог стать игроком уровня Роналду

Бывший главный тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини поделился мнением о своем экс-подопечном Марио Балотелли."Балотелли — славный парень, но порой совершает глупости. Такое бывает в молодости. Учитывая талант Марио, он уже должен был достигнуть уровня Роналду. В том, что этого не случилось, есть как минимум доля вины самого Балотелли", — приводит его слова ESPN.В текущем сезоне чемпионата Франции по футболу Балотелли провел 21 матч за "Ниццу", отметившись в них 14 голами.