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Джанлуиджи Буффон: был расстроен, когда Мората ушел в "Реал"
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о своем бывшем партнере по команде Альваро Морате.
"Адаптация заняла у Мораты пару месяцев, но это нормально. Он идеально научился тому, как двигаться на поле в Италии. "Ювентус" играет совсем не так, как "Реал". Его уход из "Ювентуса"? Расстроился, когда это произошло, поскольку у Мораты большой талант. Сейчас он в таком возрасте, когда может окончательно созреть. Альваро мог стать ключевым игроком "Ювентуса". В конце его пребывания в клубе у него были негативные мысли. Разговаривал с ним, поскольку было его жалко и хотелось помочь. Мората мне очень нравился как партнер", — приводит его слова Football Italia.
"Газета.ру"
"Адаптация заняла у Мораты пару месяцев, но это нормально. Он идеально научился тому, как двигаться на поле в Италии. "Ювентус" играет совсем не так, как "Реал". Его уход из "Ювентуса"? Расстроился, когда это произошло, поскольку у Мораты большой талант. Сейчас он в таком возрасте, когда может окончательно созреть. Альваро мог стать ключевым игроком "Ювентуса". В конце его пребывания в клубе у него были негативные мысли. Разговаривал с ним, поскольку было его жалко и хотелось помочь. Мората мне очень нравился как партнер", — приводит его слова Football Italia.
"Газета.ру"
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