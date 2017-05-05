Жозе Моуринью предоставит отдых игрокам основного состава в матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что предоставит отдых игрокам основного состава на матче Премьер-лиги с «Арсеналом»."Мы постараемся. Не собираемся говорить "Арсеналу": "Обыграйте нас" или "Обыграйте нас 5:0 или 6:0". "МЮ" будет бороться за результат, но невозможно не предоставить отдых игрокам. Не могу поступить иначе. Если бы следующий матч "Сельта" играла против сильного соперника своим лучшим составом и боролась за высокие места в Примере, тогда мы были бы в равных условиях. Однако сейчас я не могу играть тем же составом против "Арсенала", который был в матче с "Сельтой", а затем еще раз использовать этих же игроков в четверг в ответном матче Лиги Европы.Нужно по-человечески относиться к футболистам и проявлять здравый смысл в отношении нашей ситуации в Английской премьер-лиге. Думаю, прошлый матч против "Суонси" (1:1) был последним шансом в борьбе за место четверке, поэтому теперь я точно предоставлю отдых своим игрокам", — приводит его слова The Guardian.